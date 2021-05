Se billedserie Daniel Olivares blev oprindeligt bidt af stenhuggeri, da da var på skole i Andalusien, Spanien. Foto: Birgitte Masson

Kunsten flyder i Daniels årer

Daniel Olivares kunne onsdag afsløre sit kunstværk ved Frederikssund Svømmehal. Marmorskulpturen hedder Phanta Rhei, som betyder 'alt flyder'

Frederikssund - 28. maj 2021

"Jeg er meget glad." Disse fire ord blev sagt med oprigtig taknemmelighed af Daniel Olivares, Frederikssund, da han i efteråret 2020 fik at vide, at han havde vundet skitsekonkurrencen, som Fritids- og Kulturudvalget i Frederikssund Kommune havde sat i gang. Vinderen skulle stå for et kunstværk foran den nye svømmehal i Frederikssund.

Onsdag eftermiddag kunne kunstværket således afsløres for en lille skare af mennesker. Men hvad der er gået forud for onsdagens anderledes form for rejsegilde af marmorskulpturen Phanta Rhei, som betyder 'alt flyder', fortalte Daniel Olivares Lokalavisen, få timer før arrangementet skulle finde sted.

"Jeg er meget projektorienteret, jeg kan godt lide at reflektere meget inden en opgave. Her blev jeg inspireret af flere ting. Først gik jeg en tur foran den nye svømmehal. Jeg besøgte også Willumsens Museum, alt sammen for at samle information og inspiration, og lidt efter lidt kom formen og materialet til mig. J.F. Willumsen har sit eget kosmiske sprog, for han arbejdede med det figurative på en særlig måde, som jeg kan relatere til," fortæller Daniel Olivares.

Lokalavisen er budt indenfor i hjemmet på Dunhammervej i Frederikssund. Det emmer af integritet. Skulpturer og malerier blander sig med et trommesæt i børnestørrelse og en stretching stick til gymnastikbrug, puder hist og her og en chaiselong i beige fløjl, som står midt i rummet. Det her er levet liv og et hjem med 'højt til loftet', hygge og autenticitet.

Foran os på bordet ligger en imponerende træudskæring med en masse fine detaljer, som blandt andet forestiller en drage.

"Den har været lang tid undervejs på køkkenbordet," begynder Daniel Olivares.

"Man skal ikke miste kontakten til kunsten. Det kan være ti, fem eller bare et minut hver dag. Min filosofi er, at man som kunstner skal være i gang hele tiden. Man skal ikke kun være kunstner i kraft af store udstillinger eller projekter. Man må ikke tro, at hvis man ikke har et vist niveau, og opgaver der venter, så er man ikke længere kunstner."

Romantisk Daniel Olivares er fra Sevilla i Spanien. Han kom til Danmark for 12 år siden, efter at have mødt sin danske hustru Mille Søndergaard i Italien, hvor han i 2009 blev uddannet billedhugger fra Accademia de Belle Arti di Carrara.

At det blev Frederikssund, den lille familie skulle slå sig ned i, var lidt af et tilfælde.

"Milles forældre boede tæt på Holbæk. Og på vej dertil fra København kom vi igennem Frederikssund. Naturen herude gjorde indtryk på mig. Mille syntes, det var for langt fra København. Men 40 kilometer er ikke langt for mig." Daniel Olivares smiler.

Han bruger ordet romantisk, når han skal beskrive Frederikssund.

"Der er kuperet, svaner i fjorden, broen over fjorden og skoven på den anden side. Jeg lagde mærke til, at der var fiskere som stod ude i fjorden."

Modellerer i 3D I dag underviser Daniel Olivares på Laboratoriet for Konstruktion på Kunstakademiet, hvor han er leder af Metal Laboratoriet.

"Det har været totalt crazy," siger han, da snakken igen drejes ind på værket foran svømmehallen i Frederikssund.

"Det har været intenst, for ved siden af fuldtidsarbejde på Kunstakademiet, jobbet som Gotved gymnastikunderviser og familien herhjemme, har jeg arbejdet på dette projekt."

Udover ord som intenst og crazy, siger Daniel Olivares også, at det har været en total udfordring og sjovt at få lov til at bidrage.

"Jeg var så glad for at få lov til at lave dette projekt, ja, hele processen, som har skullet modnes, har været sjov."

Olivares fortæller, at på grund af Corona har han måtte lære at modellere i 3D programmer, som han endte med at sende ned til en stenhugger i Spanien, som kunne fræse skulpturen for ham. Lokalavisen vil vide, hvordan han har det med, at han ikke selv har fræset skulpturen?

"Det er et godt spørgsmål," siger han og tænker lidt.

"Jeg er normalt meget klassisk og skal have kontakt med materialet. Hvis det var min egen kunst, så skulle jeg have lavet det helt selv. Men nu var det en opgave, en aftale som skulle være færdig til en bestemt tid. Så jeg var presset. Men jeg skal stadig selv pudse formerne ud," understreger han.

"Men jeg har været heldig at finde nogle mennesker, som ville hjælpe mig med projektet dernede. Med alt, der er sket i Spanien under Corona, så er det et mirakel, at det kunne lade sig gøre. Det har været totalt crazy. Jeg har været i Spanien under Corona, og måtte finde en vej for at komme ind i landet. Men alt er gået godt."

En livscyklus Værket er en marmorskulptur, der har indgraverede motiver på ydersiderne og mosaikker med motiver på indersiderne.

"Jeg er utrolig glad for resultatet. Svømmehallen er et sted, man møder andre mennesker, det er noget socialt. Det afspejler værket, som blandt andet forestiller et ægtepar og et barn, som symboliserer en livscyklus. Marmor arbejder med lyset, så monumentet er aldrig helt det samme. Billeder i mosaik indenfor i firkanten fortsætter fortællingen med følelsen af at være i vandet, der er koldere indvendigt i marmorsiderne. Marmor er det ypperste for mig at arbejde med," fortæller Daniel Olivares, som var temmelig spændt, da værket med de fire store tunge marmorblokke skulle anbringes foran svømmehallen fredag.

"Det var en bombe af adrenalin. Heldigvis gik det godt."

I de næste mange måneder vil Daniel Olivares arbejde på at gøre værket helt færdigt, så det kan afsløres den 15. august 2021, på etårsdagen for åbningen af svømmehallen.