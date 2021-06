Se billedserie Kun få bruger parken. Lisbeth Lund mener, at mere vildskab kan få flere til at bruge parken. Willumsens skal kendes som Den vilde museumspark. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Kun få bruger stilfuld park: Nu har de fået en vild ide Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kun få bruger stilfuld park: Nu har de fået en vild ide

Frederikssund - 09. juni 2021 kl. 05:50 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

En stor grøn plæne og et par få træer stilfuldt anlagt, trækker kun få folk. Nu har museum fået en vild ide.

Parken omkring Willumsens Museum i centrum af Frederikssund er stilfuldt anlagt af en landskabsarkitekt i 1957. Her er en stor grøn plæne, et par træer og et par få skulpturer, og så er her også et problem:

- Alt for få bruger parken. Som museum har vi ikke brugt parken ret meget selv, og byens borgere kommer også sjældent i parken. Det er synd, og det vil vi gøre noget ved, siger Lisbeth Lund, direktør for Willumsens Museum.

Arrangementer Museet har søgt forskellige fonde til at støtte nye kunst- og kulturprojekter i parken, og de første løber af stablen til efteråret.

Dertil kommer der nu også mere vildskab ind i parken. Det har museum og kommune besluttet i fællesskab.

Vildskaben kommer i form af mere biodiversitet. Willumsens Museum vil plante gamle arter af danske vilde blomster i tre nye 400 kvadratmeter store vilde bede i parken. Bedene skal have lov at passe sig selv. Visne blomster, grene og rødder skal rådne på en naturlig måde, og beplantning og vildskab og forrådnelse skal ske af flere årsager.

Den vilde museumshave - Vi vil gerne give parken omkring Willumsens Museum sin egen sjæl. J. F. Willumsen er vild i sine motiver, og derfor harmonerer det godt med, at vi bliver den vilde museumshave. Derudover spiller det godt op til, at vi vil lave flere arrangementer i parken, og at vi også gerne vil have flere borgere til at bruge parken generelt. Den er åben for alle.

- Endelig harmonerer vildskaben særdeles godt med tiden, hvor flertallet taler om, at vi skal gøre noget for biodiversiteten, insekterne og bierne, forklarer Lisbeth Lund.

Forårsløg i plæne Willumsens Museum har lagt planen sammen med Vej og Park i kommunen og HedeDanmark, der passer kommunens grønne områder. Et 400 kvadratmeter stort rundt bed med vilde blomster og vildskab skal anlægges i midten af parken. To andre bede, begge også 400 kvadratmeter store, skal anlægges langs to af siderne af parken.

Samtidig skal der lægges forårsløg i mængdevis i den grønne græsplæne.

Hen over et år De vilde bede skal anlægges hen over det kommende år, hvor der anlægges to bede denne sommer og dette efterår, og det sidste bed anlægges næste forår.

De mange forårsløg vil Willumsens Museum få i jorden ved til efteråret at invitere kommunens skolebørn på en grøn dag på museet, hvor løgene lægges.

Billig omlægning Ifølge Lisbeth Lund vil omlægningen til vildskab ikke koste Willumens Museum det store.

- En stor del af udgiften til at lægge parken om, får vi igen ved at spare på vedligeholdelse af den del af parken, der skal være vild, fortæller hun og slår fast:

- Omlægningen sker med respekt for den landskabsarkitekt, der anlagde museumsparken i sin tid.