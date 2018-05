Kulturtalenter bliver fejret i Elværket

Fejringen finder sted i Elværket i Frederikssund, hvor formand for Fritids- og kulturudvalget, Jesper Wittenburg (S), holder tale for de i alt 66 deltagere, som det seneste år har været en del af kommunens fire pilotprojekter, som har haft som mål at fremme talentudviklingen inden for musik, teater, kunst samt formidlingen af natur via spejderarbejde.

- Det har handlet om at skabe nogle miljøer hos de eksisterende kulturaktører, som giver mulighed for at målrette en talentudvikling og give de unge nogle muligheder for at være sammen med ligesindede, så de kan inspirere og hjælpe hinanden, siger Jesper Wittenburg, som gerne ser, at de fire pilotprojekter fortsætter. Der er bare ikke penge til det, som det ser ud lige nu.