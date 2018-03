Kulturrådet får ny formand

Efter to år som formand for Kulturrådet i Frederikssund (KUF) har socialdemokraten Lars Jepsen-Sølvhøj valgt at trække sig som formand og giver pladsen videre til Peter Kjeldsen, der også er formand for Selsø Slots Venner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Noget af det, der har undret mig er, kommunen faktisk ikke har nogen visioner eller strategi for, hvad man vil med kulturen i kommunen. Derfor er netop nu, hvor ingen kulturbevillinger gives, at vi har tid til sammen at få udviklet en strategi og platform for kulturen, der er visionær og samtidig bygger på en målrettet indsats, siger Peter Kjeldsen, der vil arbejde for at få udviklet en ny kulturstrategi for at sikre et rigt kulturliv i kommunen i fremtiden.