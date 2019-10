Kulturhus »rocker« til god gammeldags »tråd«

Er man til god, gammeldags rock, er man sikker på at få lige netop det, når Rock Revival Billy Cross and The Billy Cross Band giver koncert i Kulturhuset Elværket i Frederikssund lørdag den 12, oktober klokken 20-24. Dørene åbnes klokken 19, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Man får mulighed for at danse til - og synge med på - alle klassikerne fra dette fænomenale band med storhedstid fra 1968 - 1972: Proud Mary, Who'll Stop The Rain, Up Around The Bend, Down On The Corner, Bad Monn Rising og mange flere.