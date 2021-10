Formand for Kulturrådet, Kenneth Jensen (tv.) og Claus Malta Nielsen foran Parkteatret i Frederikssund, der danner rammen om kulturdebatten op til dette kommunalvalg.

Kulturen i kommunen til debat

Frederikssund - 25. oktober 2021 kl. 09:20 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

I lighed med sidste valg indbyder Kulturrådet i Frederikssund til valgdebat om kulturen og dens vilkår i vores kommune som optakt til kommunalvalget. Mødet holdes torsdag den 4. november fra klokken 19 i Parkteatret i Frederikssund.

- For fire år siden afholdt vi for første gang et debatmøde udelukkende om kulturen, og det blev yderst velbesøgt. Derfor gentager vi succesen - og denne gang i nye rammer hos Parkteatret, fortæller rådets formand, Kenneth Jensen.

Men hvorfor overhovedet holde et helt møde kun om kultur?

Ifølge formanden handler det om, at selv om kulturområdet har fået lidt bedre kår i kommunen de seneste par år - blandt andet med etablering af et egnsteater - så er Frederikssund Kommune stadig en af de kommuner i landet, der målt per indbygger bruger færrest penge på kulturen.

- På den ene side taler alle om, hvor vigtig kulturen og de kulturelle oplevelser er, men når det kommer til at sætte handling bag ordene, så halter vi fælt bagefter. Derfor vil vi gerne åbne mulighed for at vi - og alle andre interesserede borgere - kan diskutere det med alle partierne, der stiller op til valget.

Alle er inviteret Kulturrådet har inviteret alle opstillede partier og lister, og håber at de alle takker ja til at deltage i mødet, som, det er tanken, at opdele i en række temaer, som partierne får et par dage til at forberede sig på. Ud over temaerne håber man også at få nogle af de lokale kulturaktører til at komme med et kort indlæg om præcis hvilke udfordringer, de står med. Altså udfordringer som politikerne så gerne må forholde sig til.

Derudover bliver der mulighed for at stille spørgsmål fra salen.

Ses på Facebook Mødet, som styres af Claus Malta Nielsen fra Parkteatret, vil også kunne følges på Facebook via livestream.

- Men allerhelst vil vi gerne have fuldt hus i salen, ligesom vi havde i Kulturhuset Elværket for fire år, siden, siger Kenneth Jensen.