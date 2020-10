Kulhusecykelsti skal vente på budgettet

Pengene er ikke blevet anvendt til formålet endnu trods flere forsøg fra formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), i årets løb, hvor der har været en fornyet debat om linjeføringen og en idé om at fortsætte stien helt til Kulhuse Havn.

På onsdagens virtuelle byrådsmøde godkendte politikerne så i enighed at bruge midlerne til at igangsætte arkæologiske undersøgelser samt landmålerarbejde under forudsætning af, at budget 2021-2024 bliver endelig godkendt på onsdag den 7. oktober.