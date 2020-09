Kulhuscykelsti med i bredt budgetforlig

Et bredt politisk flertal af Frederikssund Byråd har tirsdag eftermiddag indgået en budgetaftale, der fastholder det nuværende serviceniveau på velfærdsområdet, men samtidig sætter penge af til blandt andet en Kulhusecykelsti, et kultur- og havnebad, et maritimt center, en renovering af J. F. Willumsens Museum, kulturtiltag i Skibby og Slangerup, et bevægelsesbånd i Jægerspris, investeringer på daginstitutions- og klubområdet samt grønne investeringer.