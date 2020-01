Et dialogmøde mellem politikerne i Social og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget og Handicap og Ældrerådet har resulteret i, at forslaget om at ændre høringspraksis droppes.

Kritiseret forslag er droppet igen

Et forslag om at ændre praksis for høringer i Ældre- og Handicaprådene er blevet droppet efter kritik.

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget bør drøfte sagerne inden, de sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Det var hovedargumentet for at ændre den høringspraksis, der siden 2015 har været for sager, hvor de to råd skulle høres. Men efter et dialogmøde mellem politikerne og de to råd er forslaget blevet droppet. Det til glæde for formændene for begge råd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her