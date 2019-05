Frederikssund Byråd har tilsluttet sig et nyt set-up for forvaltningens afrapportering af, hvordan det går med byudviklingsprojeket Vinge. Visualisering: Henning Larsen Architects Teamet

Kritik af tavshed i Vinge-sag

Frederikssund - 30. maj 2019 kl. 05:25 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enstemmigt Frederikssund Byråd har justeret et set-up for, hvordan embedsmændene skal afrapportere om Vingeprojektet, i forbindelse med, at projektet er blevet udbudt påny, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete onsdag aften, hvor der var fuld opbakning til et forslag fra Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V) om, at kommunens tekniske direktør Kristian Nabe-Nielsen skal fortælle politikerne, hvordan det går med projektet, efter hvert byrådsmøde.

Under debatten kritiserede Pelle Andersen-Harild (EL), at i »betragtning af al den ballade, der var over Vinge, havde man faktisk ikke taget ved lære af det, der skete for halvandet år siden«.

- Tværtimod genstarter man hele Projekt Vinge i lidt modificeret udgave. Jeg er ikke tryg ved, at vi ikke har de møder, vi har haft tidligere. Jeg er heller ikke glad for, at de blev holdt uden offentlig adgang, men det var bedre end ingenting, sagde Pelle Andersen-Harild, som fortalte, at »i øjeblikket ved vi ikke en disse, for der har ikke været møder om det i tre måneder«.

Tina Tving Stauning (S) bakkede op om borgmesterens forslag, og hun roste en digital gennemgang, politikere har fået i Økonomiudvalget, som er politisk følgegruppe for projektet.

- Vi har jo givet hinanden håndslag på, at udviklingen i Vinge ikke må gå stærkere, end vi kan følge med økonomisk, sagde formanden for Teknisk Udvalg, og Michael Tøgersen (V) erklærede sig helt tryg ved, at direktørens afrapporterde alene en gang om måneden fremfor en stor gruppe medarbejdere, der koster mange ressourcer i en tid, hvor de har travlt med andre opgaver, for eksempel at besvare spørgsmål fra mulige tilbudsgivere i Vinge.

Byrådet har desuden blandt andet besluttet, at der i slutningen af hvert kvartal skal sendes en økonomisk afrapportering om Vinge til Økonomiudvalget og byrådet, og at der hvert år i december skal fremlægges en oversigt over forventede indsatser i byudviklingsområdet i en kommende tre års periode i det kommende år.