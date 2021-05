Kristian - romnørd med en mission

At træde ind i huset fra 1860 på Rørsangervej i Frederikssund, er som at entrere en gigantisk hule, hvor alt, øjet rammer, er præget af beboernes bevidste smag for det landlige og romantiske look tilført et strejf af rå newyorkerstil.

Her er naturens materialer bragt ind i køkken-alrummet. Et langt, råt egetræs plankebord og en bænk beklædt med lammeskind i mørke farver er det naturlige omdrejningspunkt i rummet, hvor de synlige bjælker i loftet er med til at understrege det rå og naturlige.