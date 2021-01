Et udbrud af coronavirus har kostet syv dødsfald blandt beboere på Omsorgscenter Pedershave i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Krisehjælp til plejehjem med syv corona-døde

Frederikssund - 21. januar 2021 kl. 06:25 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der er stor sorg på Omsorgscenter Pedershave, hvor syv beboere er døde med Covid-19 i løbet af meget kort tid.

Fem beboere i Hus C blev sidst i december testet positive for sygdommen, og der blev indført besøgsforbud for pårørende på hele Pedershave efter krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Centerleder på Pedershave, Henriete Siff Thomsen, fortalte i begyndelsen af januar til Frederiksborg Amts Avis, at en vikar havde bragt smitten ind i huset sidst i december, og at syv beboere og seks ansatte var smittet, men at hun håbede, at Pedershave kunne være smittefri i løbet af en-to uger.

I begyndelsen havde de smittede ingen symptomer. Men syv beboere har siden udviklet sygdommen og er døde med corona i perioden fra 4.-16. januar. Yderligere to er syge, den ene indlagt på hospital, oplyser områdeleder Lisbeth Dam, Pedershave.

- Vi arbejder med sjæl og hjerte, så det er en stor sorg, at syv beboere er døde. Medarbejderne er så kede af det - jeg har personale, der græder - og de er frustrerede, fordi de netop synes, de har gjort, hvad de kan, for at undgå, at beboerne bliver smittede, fortæller Lisbeth Dam.

Sorgen skal bearbejdes

Pedershave var også ramt af coronavirus i april 2020, hvor otte beboere og otte medarbejdere blev smittet. Dengang var der ingen dødsfald.

- Vi er stolte over, at vi håndterede det i foråret, påpeger områdelederen, der næsten ikke kan bære, at virussen har fundet vej til omsorgscentret igen.

Lisbeth Dam anerkender, at der er ytringsfrihed i Danmark, men beder samtidig om at vise respekt i en tid, hvor alle på Pedershave er i sorg.

- Den sorg er vi nødt til at få bearbejdet. I personalet mødes vi med en krisepsykolog den 26. januar, og jeg håber, at vi også kan få vores præst til at deltage, siger områdelederen, som iøvrigt oplyser, at syv ansatte også er blevet smittet.

Ifølge Lisbeth Dam nåede seks af de nu døde beboere at blive vaccineret imod Covid-19, da 257 plejehjemsbeboere i Frederikssund Kommune fik deres første stik med BioNTech/Pfizers vaccine den 7. januar blandt de sidste i Region Hovedstaden.

- Det var lægeordineret, fastslår hun.

Stor faglighed på centre

Antallet af døde på Pedershave gør også et stort indtryk på Frederikssund Rådhus.

- Jeg synes, det er dybt ulykkeligt, at syv beboere er døde med corona på et af vores omsorgscentre. Men jeg ved, vi har gjort, alt vi kan, for at forhindre smitte. Derfor kan jeg kun beklage. Det er svage og sårbare mennesker, der bor på plejehjem, og når de rammes af corona, er de mere udsat end andre for at dø, siger Paw Holze Nielsen, centerchef for Voksenstøtte og Ældre i Frederikssund Kommune, der i fredags orienterede byrådet om de første fem dødsfald, og om, at situationen ud fra sidste testrunde er under kontrol.

Paw Holze Nielsen tiltrådte fornylig som centerchef på ældreområdet efter en årrække som børne- og skolechef. Han har i denne uge besøgt Tolleruphøj og på Solgården for at lære sit nye område at kende.

- Jeg er vildt imponeret. Det er ret vildt med den store faglighed, der er til stede, og så er der alligevel hyggeligt, siger han, som også har set med egne øjne, hvordan personalet spritter af og spritter af og benytter værnemidler helt efter retningslinjerne.

Pedershave har plads til 96 beboere fordelt i fire huse. Seks pladser er lukket midlertidigt, fordi de står tomme, og der reduceres med seks andre ved naturlig afgang ifølge budgettet for 2021.

Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut har der i årets to første uger været 187 dødsfald blandt bekræftede tilfælde af Covid-19 på danske plejehjem, der har tilsammen cirka 40.000 beboere.