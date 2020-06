Børnefamilier lavede tekstiltryk søndag i parken ved J. F. Willumsens Museum i Frederikssund. Fra venstre de to veninder 11-årige Karoline Melholt Gentin og 10-årige Nora Rydahl Riis samt sidstnævntes far Johannes Riis, mens lillebror Konrad på fem år gemmer sig bag ham. Foto: Maj-Britt Holm

Kreativiteten løs i kunstmuseets park

Det skete kun to dage efter, museet genåbnede med tekstildesigneren Margrethe Oddgaards helt nye udstilling »Think, Dream, Imagine, Colours«.

Inspireret af udstillingen var familiesøndagens tema tekstiltryk, og deltagerne blev opfordret til at designe egne farvemønstre på stof, siddende ved borde og bænke under skyggefulde træer med kunsthistoriestuderende Selina Rørbech som igangsætter.

Otte-årige Bjørk og hendes mor Ann Louise Kernel fra Frederikssund havde glædet sig siden tidligt om morgenen til at komme tilbage på museet og lave noget kreativt sammen.

- Det er sjovt. Man kan lave forskellige farver, fortalte Bjørk, som brugte blade, hun havde fundet i parken, til at trykke på en hvid t-shirt, de havde købt dagen før i H&M, mens hun overlod sin mor at færdiggøre en gave til sin far.