Marianne Groule (t.v.) og Jette Pedersen står bag den nye »KREAmik« café på Sigerslevvestervej. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Kreativitet og samvær får frit spil i ny værkstedscafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreativitet og samvær får frit spil i ny værkstedscafé

Frederikssund - 19. september 2019 kl. 20:26 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jette Pedersen, der sammen med sin mand Anders driver Frederikssund FodboldGolf på Sigerslevvestervej 13, har længe ønsket at åbne en café som supplement til fodboldgolfen, og nu går drømmen i opfyldelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lørdag den 21. september klokken 13 slår hun sammen med sin søster Marianne Groule dørene op til deres nye, fælles keramikværksted og café »KREAmik Male Café« på Jette Pedersens gård, som nu er indrettet til at huse begge erhverv.

Søstrene er inspireret af konceptet »Paint your own pottery«, hvor man maler sin egen keramik, og tog beslutningen om at åbne værkstedet, da Marianne Groule havde holdt en fødselsdag, hvor gæsterne netop selv malede deres egen keramikgenstande.

Herefter tog søstrene på studietur i udlandet for at lære om teknikker, materialer med mere lige som de også har investeret i en keramikovn til deres værksted, hvor alle er velkomne.

- Man kan komme alene, sammen med andre, for eksempel bedsteforældre og børnebørn, man kan holde fødselsdage og andre arrangementer her, og vi hjælper gerne med at arrangere, lyder det fra de to søstre.

Når gæsterne i fremtiden lægger vejen forbi keramikværkstedet, er det ikke afgørende, om de har en keramiker gemt i sig.

De to søstre lover nemlig at stå til rådighed med råd og vejledning.

- Man bliver introduceret til malekonceptet, og undervejs guider vi med tips og idéer. Fantasi og kreativitet har frit spil, og uanset hvilke genstande, der males på, bliver hvert færdigt keramikstykke et helt særligt, unikt mesterværk, fortæller søstrene, som også sørger for, at gæsterne ikke går sukkerkolde, mens de arbejder.

Jette Pedersen er uddannet bager, levnedsmiddelteknikker og innovationsmerkonom, og Marianne Groule har en baggrund som køkkenassistent og økonoma, som tilsammen skaber grobund for, at gæsterne også får en god smagsoplevelse med hjem.

- KREAmik lægger vægt på, at man får en særlig krea- og kaffemik-oplevelse. Derfor kan man nyde et kaffekagebord med forskelligt lækkert, friskbagt hjemmebag, friskbrygget kaffe og andre dejlige varme- og kolde drikke, siger Jette Pedersen, som sammen med sin søster også mener, at der er en anden væsentlig sidegevinst ved at besøge værkstedet og caféen.

- Det er umuligt ikke at blive i »nu'et«, mens du maler. Du kommer helt ned i gear uden bevidst at arbejde for det, så det er super godt med stress, siger Jette Pedersen.

Kreamik Male Café holder åbningsreception løradg den 21. september klokken 13-17, og man kan læse mere og bestille tid på www.kreamik.dk.