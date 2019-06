Center for By og Landskab, Byg og Miljø i Frederikssund Kommune, har forlænget et påbud fra 2017 om skærpede driftsvilkår for den nuværende Frederikssund Svømmehal på Odinsvej 2 i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Krav til kontrol af vand i svømmehal forlænges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krav til kontrol af vand i svømmehal forlænges

Frederikssund - 27. juni 2019 kl. 04:17 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er endnu uvist, hvornår den nye svømmehal i Idrætsbyen i Frederikssund Syd slår dørene op for badeglade gæster. Derfor har Center for By og Landskab, Byg og Miljø, i Frederikssund Kommune forlænget et påbud fra 2017 om skærpede driftsvilkår for den nuværende Frederikssund Svømmehal på Odinsvej 2 i Frederikssund. Det er dog ikke noget, man skal være nervøs over, fortæller fritids- og kulturchef i kommunen, Anders Munch Skovgreen.

- Det her skærpede tilsyn, det går primært ud på at tage nogle flere vandprøver, end man ellers ville gøre. Og dem har der endnu ikke været noget alarmerende over, så der er bestemt intet at være bange for her, siger chefen og bakker op om fritids- og kulturchefen:

- Nej, det er ikke farligt. Jeg vil sige, at det tvært i mod er med til at sikre vandet. Man kan jo sige, at den måde, vi renser det på, det har før været lovligt. Nu er der så bare kommet nogle nye regler, og for at sikre, vi overholder dem, så skal vi gøre lidt ekstra, afslutter han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 27. juni.