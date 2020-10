Kræmmer overrakte penge i kræftshow

Kræmmer Erik blev spurgt, om han ville sidde i call centret, hvor seerne kunne ringe ind for at donere midler til det gode formål. Han sagde ja til opgaven, da han syntes, det var noget, han burde, blandt andet set i lyset af flere dødsfald i familien og vennekredsen, hvor årsagen var kræft.

Productions selskabet Pipeline, som Erik har arbejdet for, har valgt, at alle de penge, der blev genereret i udsendelserne »Fantastiske Hammerslag«, skulle doneres til Kræftens Bekæmpelse.

De nyeste 10 afsnit vises netop nu hver onsdag aften på TV2Fri, og her dyster Erik mod forskellige eksperter og kendisser i en kamp om at finde de bedste loppefund med mere, under en efterfølgende netauktion for at genere flest penge.