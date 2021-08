Send til din ven. X Artiklen: Kræftens Bekæmpelse vil have lærere til at kvitte tobak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftens Bekæmpelse vil have lærere til at kvitte tobak

Frederikssund - 17. august 2021 kl. 07:47 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Ny lov forbyder røg på ungdomsuddannelser. Nu skal de studerende på lærerseminarier og pædagoguddannelser også kvitte tobakken, mener Kræftens Bekæmpelse.

Det er en kæmpe sejr for unges helbred, at en lov 31. juli har gjort det ulovligt for elever at ryge på gymnasier og erhvervsuddannelser.

Det mener Kræftens Bekæmpelse, hvor direktør Jesper Fisker efterlyser, at det også bliver ulovligt at ryge for såvel gymnasielærere som for lærer- og pædagogstuderende på professionshøjskolerne.

- Vi ved, at rygning mange steder er et socialt samlingspunkt for elever, og at en del unge er begyndt at ryge, når de er startet på en ungdomsuddannelse.

- Nu må eleverne ikke længere ryge på ungdomsuddannelserne, men vi havde gerne set, at forbuddet også havde omfattet lærerne på ungdomsuddannelserne, siger Jesper Fisker og uddyber:

- Unge spejler sig i de voksne, og derfor giver det et forkert signal, at lærerne forsat må ryge på ungdomsuddannelserne.

Ønsker mere lov

Direktøren for Kræftens Bekæmpelse mener også, at det skal gøres ulovligt for studerende på lærerseminarier og pædagoguddannelser at ryge.

- Det er studerende, der siden skal arbejde med børn, og derfor skal det også gøres ulovligt for studerende at ryge på professionshøjskolerne, fastslår Jesper Fisker.

I Frederikssund blev det allerede 1. januar 2020 forbudt for eleverne at ryge på ungdomsuddannelserne.

Her kan rektor Heidi Post Dam berette om gode resultater. Ifølge en rundspørge på ungdomsuddannelserne i Frederikssund røg 16 procent af eleverne i skoletiden før røgfri skoletid.

Et år efter røg kun fem procent af eleverne i skoletiden.