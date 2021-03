Politiet satte tirsdag efter en knallert med to 15-årige drenge, og det endte med, at drengene væltede på knallerten. Lykkeligvis uden at de kom til skade. Foto. Kenn Thomsen

Kort politijagt efter drenge på ulovlig knallert

Under jagten bremsede føreren af knallerten køretøjet på vej ned ad Kirkstræde, hvorved han mistede herredømmet over knallerten og kørte ind i en hæk og væltede.

Knallerten blev efterfølgende målt til at kunne køre mere end det lovlige, og de to drenge, en 15-årig dreng fra Slangerup og en 15-årig dreng fra Lynge, blev sigtet for de forhold, der gjorde sig gældende omkring knallertens konstruktive ændringer, den manglende nummerplade og den manglende styrthjelm samt diverse forseelser i forbindelse med forsøget på at køre fra patruljevognen.