Kor i kjoler fra da man gik aftentur på volden

Forestillingen vil vare et par timer. Billetter af 100 kroner, der også dækker kaffe og hveder, kan købes på Frederikssund Turistkontor, Havnegade 5 A, telefon 47310685, via mobilpay og til afhentning ved indgangen på telefon 61303389, og på kammerkoret Viva's Facebookside. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer i baren, som er åben under hele koncerten.