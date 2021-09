Kor er i gang igen

Amatørkorene er endelig sluppet løs til fællessang uden afstandskrav.

Så det var en festdag for Slangerupkoret, da den nye sæson startede onsdag d. 1. september på Byvangskolen i Slangerup.

Men der er plads til flere i koret.

Alle, der har nydt ’fællessang - hver for sig’ under coronaens hærgen, er velkommen til festen. Det bliver et særligt efterår i år efter den lange pause, for sangstemmer har bedst af at blive brugt, så de forventes at være noget ’anløbne’, selv hos rutinerede medlemmer af koret.

Slangerupkorets dirigent, Ulrich Spahn Klausen har bragt koret gennem mange udfordringer, siden han startede i 2005, og koret har fået støtte fra korsammenslutningen Kor72 til at få yderligere hjælp fra stemmecoach Birgit Lyngholm et par onsdage i efteråret.

Så i år er det særlig nemt for nye sangere at passe ind i flokken og få en god start på en hobby, som de fleste har svært ved at slippe igen.

I efteråret er planen bl.a. at synge mindre uddrag af Bachs juleoratorium, der kan indgå i årets julekoncert. Koret håber at se mange nye ansigter. Der er plads til alle stemmetyper, og sangene vil kunne høres og øves via korets hjemmeside, så nodekendskab er rart, men ikke nødvendigt for at være med.

Se mere på www.slangerupkoret.dk.