Grevinde Dannerløbet, som skulle afholdes søndag den 29. marts, er nu aflyst grundet frygt for spredning af corona-virus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kontramelding: Dannerløb aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontramelding: Dannerløb aflyst

Frederikssund - 10. marts 2020 kl. 14:17 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 26. udgave af Grevinde Dannerløbet, som Hjerteforeningens Motionsklub skulle have afholdt søndag den 29. marts i Jægerspris, er aflyst på grund af frygten for spredning af corona-virus. Det oplyser presseansvarlig, Torben Olsen, få dage efter, at arrangørerne havde meldt ud, at man havde i sinde at afholde løbet, dog med diverse forholdsregler in mente, til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har fået besked fra hovedbestyrelsen om, at alle aktiviteter i regi af Hjerteforeningen foreløbigt indstilles i resten af marts. Det følger vi naturligvis, men vi ærgrer os, for der er allerede lagt mange timers arbejde i planlægningen, men tingene ændrer sig meget hurtigt, og når vores hovedbestyrelse, sundhedsmyndigheder og regeringen i øvrigt kommer med anbefalinger, så må vi tage konsekvensen af det, siger Torben Olsen.

Han glæder sig dog over, at det trods alt ikke er sidste års jubilæumsløb, som nu må aflyses.

- Men vi havde faktisk en rekordhøj tilmelding på nuværende tidspunkt. Lige nu har vi 375 forhåndstilmeldte, og det er flere end normalt. Derfor havde vi regnet med, at vi ville nå omkring 1200 deltagere på dagen, og set i det lys er det endnu mere ærgerligt, at vi ikke kan afholde løbet, siger Torben Olsen.

Han oplyser desuden, at aflysningen kommer til at koste Hjerteforeningens Motionsklub penge.

- Men hvor meget ved jeg endnu ikke, men jeg er sikker på, at vi mister noget. Vi får noget støtte fra Hjerteforeningen, men ikke nok til at dække tabet, siger han.

De, der allerede har betalt for at deltage, skal dog ikke være bekymret.

- Alle, der er tilmeldt, får snart besked om, at løbet er aflyst, og at man selvfølgelig får sine penge retur, siger Torben Olsen, som ikke mener, at man kunne have forudset begivenhedernes gang.

- Jeg mener ikke, at vi kunne have aflyst på et tidligere tidspunkt, og vi havde jo gjort forskellige tiltag for at mindske risikoen for spredning, men tingene udvikler sig meget hurtigt, og det kan vi ikke gøre så meget ved.

Allerede nu er arrangørerne dog fast besluttet på, at man vender stærkt tilbage næste år.

- 11. april 2021 kan man godt sætte kryds i kalenderen, siger Torben Olsen.