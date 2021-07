Se billedserie Sofie Myschetzky, der har været kulturkonsulent i Frederikssund Kommune siden 2014 (billedet), skal nu være udviklingskonsulent hos Nationalpark Skjoldungernes Land med særligt ansvar for Frederikssund Kommune. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Konsulent skal være med til udvikle Fuglenes Halvø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Konsulent skal være med til udvikle Fuglenes Halvø

Frederikssund - 10. juli 2021 kl. 05:51 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hornsherred har et enormt potentiale som Fuglenes Halvø med masser af fugleturisme.

Det potentiale vil Nationalpark Skjoldungernes Land gerne have forløst, og det er en af grundene til, at nationalparken har ansat Sofie Myschetzky som udviklingskonsulent med særligt ansvar for samarbejdet med Frederikssund Kommune.

Sofie Myschetzky har i de seneste syv år været ansat som kulturkonsulent i Frederikssund Kommune. Hun kender dermed både området og dets aktører særdeles godt.

Fra den 1. september i år bliver 40-årige Sofie Myschetzky, der er uddannet cand. scient soc. i kultur og sprogmøde og virksomhedsstudier fra RUC, en del af nationalparkens team i sekretariatet, som er placeret i Lejre. Men hun vil til daglig have fast base på Herregårdsmuseet Selsø Slot.

Flere aktiviteter i herredet Der er tale om en helt ny stilling, som er en del af nationalparkens strategiske satsning for at udbrede samarbejdsflader og aktiviteter i Frederikssund Kommune.

Det indbefatter både arbejdet med grejbank og blåt klasseværelse på Selsø Slot, bedre og mere tilgængelighed for cykelturisme i Fjordlandet, sejlads på Roskilde Fjord, prospektet for Fuglenes Halvø og meget andet. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med Den Plessenske Selsø Fond og især områdets lokale foreninger - ikke mindst Skibby Aktive for Fjordlandet og Selsø Slots Venneforening.

- Nationalparkens bestyrelse har med oprettelsen af denne stilling truffet et bevidst valg om at øge indsatsen af vores aktiviteter på Hornsherred, og Selsø Slot som vores nordlige port. Vi har en række projekter linet op, som vi nu kan sætte fokus på. Det gælder blandt andet udvikling af hele Selsøs potentiale som destination for fugle-oplevelser, fortæller nationalparkchef Anders Bülow.

Et bredt netværk Nationalparkens medarbejdere kender i forvejen Sofie Myschetzky, som Anders Bülow betegner som en fantastisk samarbejdspartner.

- Vi ved, hvad hun står for, og vi er glade for at ansætte én med så bredt et netværk, ikke bare i kommunen, men også til kommunens øvrige netværk, siger han.

Sofie Myschetzky glæder sig til at prøve kræfter med de nye udfordringer. I Frederikssund Kommune har hun blandt andet beskæftiget sig med at udvikle samarbejde på tværs mellem kulturinstitutioner som J. F. Willumsens Museum og Frederikssund Museum samt daginstitutioner og skoler, ligesom hun har været med på den rejse, der nu er ført til, at Parkteatret er blevet Frederikssund Kommunes Egnsteater.

- Der er et kæmpe udviklingspotentiale i Hornsherred, og jeg synes, det er spændende at skulle være med til et tværgående samarbejde mellem nationalparken, fondsbestyrelsen, frivillige og foreninger. Jeg håber, at jeg kan bygge videre på de relationer, jeg har i forvejen, men der er også mange nye, jeg skal lære at kende, siger Sofie Myschetzky.