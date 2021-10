Niels Martin Viuff (C) og Søren Weimann (B) har på partiernes vegne underskrevet et teknisk valgforbund til det kommende kommunalvalg. Pressefoto

Konservative og radikale i valgforbund

Trods valgforbund er det fortsat uafklaret, hvilken borgmesterkandidat de radikale peger på

Frederikssund - 04. oktober 2021 kl. 11:16 Kontakt redaktionen

Fredag eftermiddag kunne spidskandidaterne Niels Martin Viuff (Konservative) og Søren Weimann (Radikale Venstre) give hinanden hånden og underskrive en aftale om valgforbund til det kommende kommunalvalg.

Det oplyser partierne i en pressemeddelelse, hvor de samtidig udtrykker glæde over samarbejdet: "Hos Det Konservative Folkeparti har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Radikale Venstre i denne byrådsperiode. Det vil vi gerne fortsætte med. Vi har mange områder hvor vi er enige, f.eks. fokuset på klima og miljø som Radikale også vil prioritere" siger Niels Martin Viuff.

"Radikale Venstre i Frederikssund vil gerne indbyde til brede samarbejder for borgernes skyld, og det er vigtigt, at byrådet får flere "stemmer" end de to traditionelt store partier. Med det tekniske valgforbund optimerer vi mulighederne for, at byrådet bliver bredere. Selvom vi ikke er enige i alt, så ser vi mange gode takter i de ideer Konservative har fremlagt. Vi har brug for flere idéer, når vi skal skabe fornyet liv i Frederikssund midtby", siger Søren Weimann.

Han understreger at selvom der nu er indgået valgforbund, så kan Radikale Venstre endnu ikke pege på den ene eller den anden borgmesterkandidat:

"Borgerne i Frederikssund Kommune er ikke nødvendigvis godt tjent med to store partier der sætter dagsordenen. Vi vil gerne præsentere et alternativ til det, og det oplever jeg også Konservative ønsker".

Valgforbundet betyder ikke at partierne er enige i alt. Men det er en mulighed for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet.

Når stemmerne er talt op, fordeles de efter den såkaldt D'Hondtske metode, som er en matematisk model. Den er ikke helt 'fair' overfor små partier. Modellen giver en fordel for de større partier, så muligheden for at indgå i valgforbund er tænkt som en løsning på det, så stemmer på dem ikke er helt spildt, hvis de ikke får nok til at komme ind.

For når to eller flere partier går sammen i et valgforbund, tæller gruppen som ét parti, når stemmerne skal omsættes til pladser rundt om bordet på rådhuset. Derefter fordeles mandaterne blandt valgforbundets partier. Idéen med det er, at overskydende stemmer kan puljes og tilsammen skaffe valgforbundet en ekstra plads.