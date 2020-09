Konservative har valgt spidskandidat

- Jeg er rigtigt glad for valget og ser frem mod en stærk valgkamp for de konservative. Der er hårdt brug for de konservative i Frederikssund Kommune. Vi skal have bedre skoler og styrket erhvervslives vilkår i kommunen, udtaler Niels Martin Viuff i pressemeddelelsen.