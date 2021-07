Corona har lukket landets butikker flere gange For stort butikscenter er konsekvensen, at gælden har vokset sig større end værdien af centeret. Foto: Henrik Helmer Petersen

Konsekvens af corona: Stort butikscenter teknisk insolvent

Frederikssund - 17. juli 2021 kl. 05:46 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Coronalukning presser stort butikscenter med 75 butikker, restauranter og spisesteder. Gælden overstiger værdien af centeret.

Butikscenteret Sillebroen Shopping i Frederikssund er som forretning mærket af coronaen. Centeret kommer ud af 2020 med et underskud på bundlinjen i regnskabet på 11,5 millioner kroner.

Heraf skyldes de seks millioner et dyk i butikslejeindtægter, som ejerne af centret, Agat Ejendomme har inkasseret som en følge af to butikslukninger og faldende lejeindtægter under coronalukningerne.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2020.

Teknisk insolvent

I forbindelse med regnskabet har Agat Ejendomme samtidig nedskrevet værdien af centret med godt 25 millioner kroner, og det har givet den uønskede situation, at der pludselig er større gæld i centeret, end der er værdier.

Havde man været husejer, ville man sige, at husejeren var teknisk insolvent. Gælden i ejendommen overstiger ejendomsværdien.

Alvorligt Direktør for det store ejendomsselskab Agat Ejendomme med adresse i Aalborg, Robert Andersen, fastslår, at det langt fra er noget ønskescenarie.

- Butikshandlen har som følge af flere coronalukninger haft det svært i 2020. Centre som Sillebroen har haft det endnu sværere, idet butikkerne har været lukkede i længere tid i centre under tag.

- For os som ejere har det betydet færre lejeindtægter. Flere butikker har en kontrakt, hvor de betaler husleje efter deres omsætning. Da butikkerne har været lukkede, er deres omsætning skrumpet, og derfor er vores lejeindtægt faldet. Modsat butikkerne har vi ingen hjælpepakke, hvor vi kan søge kompensation, forklarer Robert Andersen.

Detailhandel presset Agat Ejendomme har nedskrevet værdien af centeret med godt 25 millioner kroner, og Robert Andersen forklarer hvorfor.

- Detailhandlen er presset. Både som en konsekvens af coronaen og som en konsekvens af, at webhandlen fortsat vinder frem på bekostning af de fysiske butikker.

- Derfor har vi nedjusteret værdien af centreret, hvor vi nu værdisætter Sillebroen til 477,7 millioner kroner. Til den pris ville en ejendomsinvestor kunne få et afkast på seks procent af sin investering ved at købe centret. De seks procent i afkast er det pejlemærke, vi nu bruger, når vi værdisætter Sillebroen, fortæller Robert Andersen og slår fast, at Sillebroen ikke er til salg.

Ikke til salg - For det første er tiden ikke til at sælge en center, og for det andet er det slet ikke i spil at sælge Sillebroen hverken på den korte eller lange bane.

Hvad får det af konsekvenser, at værdien af Sillebroen i dag ifølge regnskabet er 9,5 millioner lavere end gælden i centeret?

- Som moderselskab har vi været nødt til at tilføre Sillebroen ny kapital. Det har vi gjort. 25 millioner kroner. Hvormed egenkapitalen igen er positiv, oplyser Robert Hansen fra Agat Ejendomme.

Udsteder flere aktier - Agat Ejendomme er selv en virksomhed med presset økonomi, og Sillebroens moderselskab har et trecifret underskud på 133,8 millioner kroner på regnskabet det forgangne år.

Det har Agat Ejendomme tacklet ved at foretage en aktieudvidelse, hvor der hentet 35 millioner kroner på børsen ved at udstede nye aktier.

25 millioner Heraf har det store ejendomsselskab - med centre og investeringer i hele landet og mange andre lande i Europa - altså kanaliseret de 25 millioner af kronerne videre til Sillebroen Shopping i Frederikssund.

Robert Andersen afviser, at Agat Ejendomme, herunder Sillebroen Shopping, står i en faretruende situation.

Sælger ud - Coronaen har kostet os dyrt, og vi har brændt fingrene på et stort projekt i Køge. Nu er vi i Agat Ejendomme i gang med at afvikle de fleste af vores aktiviteter udenfor Danmarks grænser. Det giver indtægter, og på den måde retter vi vores forretning op. Situationen er alvorlig, men ikke så alvorlig, at den truer vores - og Sillebroen Shoppings eksistens, forsikrer han.

- Vi glæder os over, at detailhandlen er i fint gear igen efter coronaen, og vi er overbeviste om, at det også på sigt vil være rentabelt at drive butikscenter, tilføjer Robert Andersen.