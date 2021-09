Konference: Seniorboliger skal skabe plads til børnefamilier

Det er ikke en undersøgelse af de lokale sex-vaner, men behovet for seniorboliger, der er i fokus, når Udvalget for By og Land 8. oktober står bag en konference i Valhal på Kalvøen.

”Grundlæggende handler det om, at vi har en bosætningsstrategi, der peger i retning af at tiltrække flere børnefamilier fra København, og samtidig skabe nogle rammer, så det er muligt eksempelvis at blive boende i Gerlev eller Dalby som senior, hvis det er dét man ønsker, men ikke længere har et behov for at bo i et parcelhus på 150 kvadratmeter,” lyder det fra udvalgsformand Hans Andersen.

Ifølge Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, vil Frederikssund Kommune i de kommende år blive udfordret af det, der i de ministerielle termer betegnes som en stigende forsørgerbrøk.

Bag den tørre konstatering gemmer sig imidlertid én af de allerstørste kommunale udfordringer i årene, der kommer:

For hver 100 personer i den arbejdsdygtige alder, skal der forsørges flere i den uarbejdsdygtige alder.

”Derfor er det vitalt for at kunne gennemføre de nødvendige investeringer, som er planlagt, at vi lykkedes med både at tiltrække børnefamilierne, og at skabe mulighed for, at ældre, der nærmer sig alderen, hvor man overvejer et boligskifte, har de bedste muligheder for at blive i nærområdet, hvis det er det, de ønsker. Det er noget, vi SKAL lykkes med,” siger Hans Andersen, og peger på, at der flere steder i kommunen i de senere år allerede er etableret seniorboliger:

”Der er selvfølgelig det store Boverian-bofællesskab i Frederikssund, men der er også bygget seniorboliger flere andre steder, der er udlagt arealer flere steder, og vi oplever en kæmpestor interesse for at bygge i hele kommunen. Og ved at arbejde med at skabe bedre rammer for de forskellige boformer for seniorerne, kan vi også skabe den fornødne plads til de børnefamlier, der rykker hertil,” konstaterer han.

På konferencen deltager foruden lokale politikere og administration også Realdania.

Konferencen finder sted den 8. oktober 2021 kl. 13-15 i Valhal, Kalvøvej 26, 3600 Frederikssund.

Såfremt man ønsker at deltage, kan man tilmelde sig senest tirsdag 5. oktober.