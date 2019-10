Frederikssund Kommunes økonomi er så meget i bedring, at de politiske partier skal tale om at prioritere igangsætning af nye anlæg ud over byggeriet af en ny svømmehal ved Ådalens Skole i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Kommuneøkonomi i bedring

Borgmester John Schmidt Andersen (V) fastslog i sin fremlæggelse, at der ikke er tale om et sparebudget i 2020, men at Økonomiudvalget lægger op til at tilføre 71 millioner kroner til en række velfærdsområder samt kollektiv transport, og at der fra starten har været arbejdet med et sparekrav på 25 millioner kroner for at kunne overholde statens udgiftsloft. Udvidelsen vil øge kommunens serviceudgifter med netto 54 millioner kroner, fortalte han.

De politiske forhandlinger om Frederikssund Kommunes budget for 2020-2023 er i fuld gang, og partiernes ordførere undgik at røbe, hvad de forhandler om, da byrådet onsdag aften 1. behandlede budgetforslaget, som vedtages endeligt den 5. november.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her