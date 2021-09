Se billedserie Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen var blandt talerne ved indvielsen af Frederikssunds Frivillighus. Foto: Frederikssund Kommune

Kommunen har fået et nyt, stort frivillighus

Fredag blev Frederikssund Kommunes nye frivillighus indviet. Dermed har det frivillige sociale arbejde fået bedre og større rammer

Frederikssund - 21. september 2021 kl. 13:24 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Mange var med til at festliggøre indvielsen af det nye Frivillighus på Lundevej 7 i Frederikssund. Og fest, det var der. For det var ikke bare de nye lokaler, som blev indviet med musik, pavilloner, pølsevogn og andet godt til ganen, det var også ti år siden, Frivillighuset blev stiftet. Dengang under navnet Frivillighedsstedet.

Formand for Frivillighuset Bente Schousboe har været med helt fra starten;

"Jeg synes, det er blevet godt," siger hun og uddyber;

"Først var jeg lidt skeptisk med adressen, jeg syntes ikke, det lå så centralt som tidligere på Østergade. Men jeg har fundet ud af, at der faktisk går mange mennesker forbi på Lundevej, hvor både Lægehuset og Aktivitetscentret Lundebjerggård holder til. Samtidig er huset sat 100 pct. i stand indvendigt, og vi har fået lov til at være med til indretningen af lokalerne. Så det er blevet rigtig godt. Og så har vi nu fået en dejlig have. Det er et plus," siger Bente Schousboe.

Åbent for alle borgere Efter hun havde budt velkommen ved indvielsen fredag, fik borgmester John Schmidt Andersen (V) ordet, hvor han lagde vægt på at hylde og anerkende det store frivillige arbejde; 'Man kan ikke rose de frivillige nok', sagde han blandt andet.

Også formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A), udtrykte stor glæde ved at kunne være med til at indvie Frivillighuset.

"Det her med at få Frivillighuset flyttet herover, synes jeg, vi kan være rigtig godt tilfredse med. Jeg må sige, at jeg er godt tilfreds med det resultat vi ser. Her er bedre plads og alle kan komme rundt," sagde udvalgsformanden blandt andet.

Frivillighuset holder åbent stort set hver dag, dog kniber det ifølge Bente Schousboe med at få fredag afsat.

"Vi kæmper lidt om tiderne. Det er Brugerrådet, som styrer bookingtiderne for lokalerne. Og fredagene har vi lidt svært ved at få afsat," fortæller formanden.

Fra 1. januar vil der hver mandag fra klokken 14-15.30 og hver onsdag fra klokken 11-13, være åbent for alle borgere. Her kan man komme indenfor, hvis man har behov for at tale med Røde Kors, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen eller Kræftens Bekæmpelse, for blot at nævne et lille udpluk af de i alt 20 forskellige foreninger, som nu har fået nyt tilholdssted i Frederikssund.