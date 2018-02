Kommunen får et plus i klimabogen

Klimakommune Plus er en overbygning til begrebet Klimakommune. Plusset bliver tilføjet, hvis en kommune opfylder mindst to af seks betingelser udover en årlig CO2-reduktion på to procent, som er et krav for at blive klimakommune. På nuværende tidspunkt er Albertslund, Fredensborg, Hillerød, Høje Taastrup, Middelfart og Svendborg Klimakommune Plus.