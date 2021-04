Et tidligere forslag fra investorerne lagde op til, at de 60-80 boliger skulle ligge inde i midten af området med parkeringspladser ud til vejen. Så bad kommunen firmaet rykke boligerene ud til vejen, men projektet får igen et nej. Det ligner ikke en by. Illustration: BæreBo A/S

Kommune står fast: Investor med grønne tanker må droppe landsbycharmen

En by skal ligne en by. Ikke et storkollektiv og heller ikke en landsby. Investor med grønne tanker må tage landsbycharmen ud af sin vision.

Vinge skal udvikles som en by, og langs Dalvejen skal der ligge flotte boligkarréer, der giver Vinge et bymæssigt look.