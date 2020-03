Frederikssund Kommune har mandag opdateret sin information om forebyggelse af coronavirus. Foto: Maj-Britt Holm

Kommune opdaterer coronainformation

Frederikssund - 09. marts 2020 kl. 12:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund Kommune har mandag opdateret sin information om coronavirus og forebyggelse af COVID-19.

Her henviser kommunen først og fremmest til, at man kan finde informationer og svar på mange spørgsmål på den nationale side www.coronasmitte.dk

Der udover skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside:

Symptomer Symptomer på infektion med coronavirus er akut indsættende luftvejsinfektion med feber over 38 grader og hoste, ondt i halsen eller åndenød. Oplever du disse symptomer bør du kontakte egen læge telefonisk. Du skal ikke møde frem hos lægen personligt.

Bliv hjemme Sundhedsstyrelsen har stillet krav om, at alle ansatte i sundheds- og ældresektoren, som har rejst i de særlige risikoområder, og er kommet hjem efter 18. februar 2020 skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. De 14 dage regnes fra hjemkomstdato, det vil sige hvis man eksempelvis er kommet hjem den 20. februar skal man blive hjemme til 5. marts, så der samlet set er gået 14 dage siden man har været i et risikoområde.

Sundhedsstyrelsen har desuden anbefalet, at alle øvrige danskere som har været i et af risikoområderne og er kommet hjem fra og med den 2. marts 2020 bliver hjemme i to uger.

Hvis du i karantæneperioden får symptomer på coronasmitte, skal du kontakte din læge telefonisk.

Du skal under ingen omstændigheder besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet.

Er du hjemsendt anbefales det også, at du holder dig fra steder, hvor mange mennesker samles, eksempelvis sportsarrangementer, foreninger, biblioteker, fitnesscentre med mere.

Børn skal også holdes hjemme Hvis dit barn har rejst i et af risikolandene, eller hvis barnet bor sammen med en, der har rejst i et af risikolandene, skal barnet holdes hjemme fra skole eller dagtilbud i to uger efter, at barnet eller dets familiemedlem er udrejst fra risikoområdet.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.

Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.

Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.

Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen har lavet en plakat om at forebygge smitte, som kan downloades, printes og hænges op relevante steder.

Hvad gør Frederikssund Kommune? Frederikssund Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at kommunen informerer borgere og medarbejdere om forholdsregler, der kan medvirke til at hindre smittespredningen. Herunder informerer kommunen sine medarbejdere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger jævnfør ovenstående om ikke at møde frem på arbejde, hvis man har været i et af de særlige risikoområder.

Mere information

På www.coronasmitte.dk kan du læse en række spørgsmål og svar om coronavirus,.