Kommune om 'Coronavenlige madpakker': 'Dybt beklageligt'

For få dage siden kom det frem, at en blot halvandet-årige pige ikke havde fået sin eftermiddagsmad i institutionen, med den begrundelse, at det ikke var coronavenligt, at hun ikke selv kunne åbne sin madpakke. Nu forholder kommunen sig til sagen

Frederikssund - 09. april 2021 kl. 13:34 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

"I dag blev jeg ramt, lige der hvor der gør allermest ondt... Mit barn blev svigtet i institutionen!" Sådan indleder en vred og rystet mor fra Slangerup et Facebook-opslag, der i skrivende stund er blevet delt 22 tusinde gange og fået 17 tusinde reaktioner.

I opslaget fortsætter hun med at beskrive, hvordan hendes halvandet år gamle datter i onsdags ikke fik sin eftermiddagsmad, da hun ikke selv kunne åbne sin madpakke. Hun beskriver, hvordan hun forestiller sig sin datter sidde og febrilsk forsøge at få åbnet sin madpakke forgæves, mens hun har kunne kigge på de andre børn spise.

"Det er HER, lige her, jeg bliver SÅ forarget og ked af det. For har der seriøst siddet en voksen og kigget på min datter og nægtet at hjælpe hende, grundet nogle åndssvage corona anbefalinger," skriver den vrede mor i opslaget.

Er ikke vred Den institution, hvor kvindens datter går, har for nylig fået nye coronaretningslinjer, og det var disse, det viste sig, vikaren havde misforstået.

I institutionen bliver forældrene bedt om at lave såkaldte "coronavenlige madpakker", som børnene let selv kan åbne og spise af, så personalet ikke skal røre ved maden. Mindre børn, der endnu ikke har motorik til at åbne madkasser og pakke maden ud, skal have hjælp til dette. Men det var denne del, vkaren tilsyneladende ikke havde forstået. Moderen har efterfølgende fået en uforbeholden undskyldning, og hun understreger overfor BT, at hun ikke er vred på institutionen.

"Det har været en dum menneskelig fejl, men det vidner om, at hele coronasituationen har taget overhånd. Der er så mange regler, retningslinjer, råd og forbud. Mange af dem er modstridende, og det er efterhånden fuldstændig umuligt at finde hoved og hale i," har moderen, Nadia Maria Løfgren-Granding, udtalt til BT.

Beklagelig misforståelse Centerchef for Børn og Skole ved Frederikssund Kommune, Trine Venbjerg Hansen, fortæller, at man i kommunen er opmærksomme på episoden, og at den pågældende insitution har undskyldt overfor både moderen og de øvrige forældre.

På Facebook har Frederikssund Kommune selv skrevet et opslag, hvor kommunen forholder sig til episoden. Her skrives der blandt andet:

"Det er selvfølgelig dybt beklageligt. Ingen børn skal gå sultne, fordi de ikke selv kan pakke madpakken ud."

Trine Venbjerg Hansen oplyser, at kommunen i forbindelse med episoden har sendt præciseringer af retningslinjerne ud til samtlige institutioner i kommunen.

"Det er en rigtig ærgerlig situation. "Coronavenlige madpakker" harmonerer ikke med de gældende retningslinjer. Og for at der ikke skal ske flere misforståelser, har vi sendt en præcisering af retningslinjerne ud."

Trine Venbjerg Hansen fortæller, at mens der kan være gode pædagogiske grunde til at lade børn åbne deres madpakker selv, er Corona ikke en af dem.

"Der kan være mange gode pædagogiske refleksioner over det at lade børnene selv åbne deres madpakker. Men det er klart, at børnene skal have hjælp til at pakke deres madpakker op, hvis det er nødvendigt," siger hun og fortsætter:

"Så med præciseringen vil vi sikre, at alle er klædt godt på til opgaven."