- Netop i denne tid er rengøring ekstra vigtigt, og derfor er det helt afgørende, at KN Rengøring leverer de ydelser, vi har aftalt, siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) i en pressemeddelelse, efter at der blev konstateret manglende grundlæggende rengøring og mangelfuld rengøring på visse matrikler, blandt andet Ådalens Skole i Frederikssund, da skoler og dagtilbud genåbnede onsdag morgen. Foto: Maj-Britt Holm

Kommune kritiserer rengøringsfirma

- Det er beklageligt og utilfredsstillende, at vi ikke har fået leveret den nødvendige rengøring på trods af, at alle aftaler herom var på plads. Det har vi gjort fuldstændig klart for vores rengøringsfirma i dag. Netop i denne tid er rengøring ekstra vigtigt, og derfor er det helt afgørende, at KN Rengøring leverer de ydelser, vi har aftalt. Jeg har derfor aftalt med administrationen, at vi inden åbningen i morgen gennemfører et udvidet tilsyn med rengøringen i samtlige skoler og dagtilbud, siger borgmester John Schmidt Andersen i pressemeddelelsen.