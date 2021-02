Kommune gør klar til at genåbne: Vi søger podere

Frederikssund Kommune søger nu podere til at kvikteste medarbejdere og skolebørn, så kommunen kan være klar til at genåbne efter nationale anvisninger. Foto: Marianne Nielsen

Frederikssund - 27. februar 2021 kl. 05:34 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

»Hjælp os med at genåbne Frederikssund Kommune«. Sådan lyder det i et jobopslag fra Frederikssund Kommune, der søger podere til en ny testenhed, som kommunen er ved at opbygge, og som skal kvikteste voksne og børn for Covid-19.

Frederiksund Kommune forventer i den kommende tid, at skoler og mange andre tilbud til borgerne genåbnes, efterhånden som regeringen kommer med nye meldinger, om det så bliver før eller efter påske.

Både borgere og medarbejdere skal trygt kunne møde i de kommunale institutioner og tilbud. Derfor gør kommunens sundhedsafdeling klar til at kunne kvikteste medarbejdere på skoler, dagtilbud, sociale institutioner og andre kommunale arbejdspladser, ligesom det forventes, at skoleelever i 5.-9. klasse på sigt skal tilbydes podning.

Meget mere test Der skal bruges et endnu ukendt antal podere, som ansættes midlertidigt frem til juli måned, dog med mulighed for at blive forlænget.

- Vi kommer gradvist til at åbne op, og så skal vi kunne tilbyde at teste medarbejdere et par gange om ugen. Foreløbig er det lærere i 0.-4. klasse og pædagogoger i dagtilbud, som vi i de seneste uger har tilbudt at teste. Men vi kan se, at kommunerne i de tre regioner, der får lov at åbne mere op på mandag, er blevet bedt om at teste meget mere og mange flere, blandt andet elever i 9. klasse. Så det regner vi også med, at vi vil blive bedt om, når det bliver vores tur, siger centerchef Charlotte Bidsted, Center for Sundhed og Forebyggelse i Frederikssund Kommune, der peger på, at kommunen går i gang nu for at komme på forkant med opgaverne, fordi erfaringer viser, at der ofte er meget få dage til at få det hele på plads, når der kommer nye nationale ændringer.

I forvejen tester sundhedsplejersker og sygeplejersker systematisk personalet på ældreområdet to gange om ugen ved såkaldte PCR-test, som tages med en vatpind i svælget.

Livreddere skal pode Frederikssund Kommune har torsdag i denne uge haft syv livreddere fra de to lukkede svømmehaller på kursus, hvor ansatte fra Copenhagen Medical har oplært dem i at pode ved hjælp af kviktest. Det er den test, der tages med en podepind i næsen, og hvor der er svar indenfor 15 minutter.

Den lange podepind erstattes snart med en vatpind, som kun skal få centimeter op i næsen, fortæller Charlotte Bidsted, der tilføjer, at kommunen måske allerede får leveret de nye test i den kommende uge og i hvert fald senest ugen efter.

- I næste uge kommer hver livredder ud sammen med en sundhedsplejerske for at kvikteste. Vi uddanner også flere podere. Vi har spurgt på skolerne, om der er nogen, der kunne tænke sig det. Det kan være skolelærere, pædagoger eller en skolesekretær, fortæller Charlotte Bidsted, som peger på, at sundhedsplejerskerne også skal have tid til at varetage deres opgaver med at besøge småbørnsfamilierne.

Grundig oplæring Frederikssund Kommunes teststrategi er ikke på plads endnu. Men det arbejdes der med i de kommende uger, når opgaverne kendes, oplyser sundhedschefen.

De kommende podere vil blive grundigt oplært i, hvordan man tester. Deres uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende.

- Det vigtigste er, at du kan være tæt på andre, god til at skabe tryghed og tillid omkring dig selv og løse opgaven med godt humør, så de medarbejdere og elever, du tester, oplever en kompetent testning, skriver kommunen i jobopslaget, hvor det fremgår, at noget af kviktestningen vil komme til at foregå på kommunale arbejdspladser, mens andre test vil foregå i små kviktest drop-in steder fordelt rundt om i kommunen.