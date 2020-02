Frederikssund Kommune har iværksat sin sundhedsberedskabsplan på grund af det første danske tilfælde af coronavirus, og det handler om information og gode råd og vejledning, blandt andet en opfordring til at vaske hænder eller bruge håndsprit. Foto: Allan Nørregaard

Kommune efter første danske coronatilfælde: Håndvask nedsætter smitte

Frederikssund - 28. februar 2020 kl. 14:40 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På baggrund af det første danske tilfælde af coronasmitte har Frederikssund Kommune aktiveret sin sundhedsberedskabsplan i form af information til borgerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På kommunens hjemmeside kan du finde råd og vejledning om, hvordan du bør forholde dig til coronavirus, fremgår det af et nyhedsbrev fra Frederikssund Kommune.

- I Danmark er der ingen grund til unødig bekymring for at blive smittet med coronavirus, hvis du ikke for nylig har rejst i et område, hvor virussen er udbredt, eller har haft kontakt med folk, der har været i de områder, skriver kommunen.

Sådan kan du nedsætte risiko for Coronasmitte Det er altid godt at have en god håndhygiejne og adfærd:

God håndhygiejne, primært håndvask, eventuelt hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion.

Host eller ny i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Ingen grund til at gå med maske.

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte i almindelighed.

Kilde: Frederikssund Kommune "Hygiejnefronten« om Coronavirus (2019-nCoV). Symptomer på infektion med coronavirus er akut luftvejsinfektion med feber over 38 grader og hoste, ondt i halsen eller åndenød. Oplever du disse symptomer bør du kontakte egen læge telefonisk, lyder opfordringen.

Men det er altid en god ide at være opmærksom og have en god hygiejne, primært ved at vaske hænder eller bruge hånddesinfektion, hvis hænderne er tørre.

- Det er med til at reducere alle former for smitte, fremgår det af »Hygiejnefronten«, som også opfordrer til, at man undgår kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion, at man hoster eller nyser i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen, og at der ingen grund er til at gå med maske.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse en række spørgsmål og svar om coronavirus: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Sundhedsstyrelsens hotline har telefonnummer 72 22 74 59 og er åben indtil klokken 15.30.