Blandt andet mundbind er forsvundet fra omsorgscentre i Frederikssund Kommune. Foto: Casper Suk Thorlacius

Kommune appellerer: Vi vil gerne have mundbind tilbage

Frederikssund - 18. marts 2020 kl. 13:26 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem længere tid har der været et bemærkelsesværdigt svind af såkaldte værnemidler i form af blandt andet mundbind på Frederikssund Kommunes plejehjem. Nu opfordrer kommunen til, at man afleverer de savnede masker og andet, hvis man har taget noget med hjem.

Frederikssund Kommunes krisestab drøftede tirsdag den konstaterede svind fra plejehjemmenes lagre, fortæller borgmester John Schmidt Andersen (V), som ryster på hovedet over problemet, der kan føre til alvorlig mangel på beskyttelsesværn af ansatte, som er i berøring med syge borgere.

- Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Det kan man ikke være bekendt. Det er ikke at vise samfundssind. Vores personale har jo brug for værnemidlerne i denne her situation, siger John Schmidt Andersen, som oplyser, at Frederikssund Kommune overvejer, hvordan man skal finde en løsning på problemet, fordi mundbind og lignende er en mangelvare over hele verden.

Ifølge Helle Hageman Olsen, der er direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune, har svindet fundet sted løbende gennem de seneste måneder. Hun afviser at komme nærmere ind på, hvilke plejecentre, der har været omtalt på krisestabens møde.

- Jeg vil ikke hænge nogen ud, og det er noget, som er set flere steder, påpeger hun og fortæller, at kommunerne har pligt til at opgøre mængden af værnemidler på lager til Lægemiddelstyrelsen, idet hospitalerne ventes at få et større brug af dem i den kommende tid.

Ifølge sundhedsdirektøren vil der nu komme enkelte opslag op på plejecentrene med opfordringer til, at folk afleverer mundbind og andet tilbage, som er kommunens.

- Vi vil prøve at appellere til, at man afleverer det, hvis man skulle være kommet til at tage noget hjem. Folk er jo bange. Men det er ikke sådan, at vi har en generel mistillid til de ansatte. Vi har brug for at stå sammen i denne situation. Det er meget vigtigt at understrege, at medarbejderne gør en kæmpe indsats derude på både plejehjem og botilbud, siger hun.

Direktøren peger på, at der også er lyspunkter, idet der indtil videre ikke er konstateret coronasmitte blandt kommunens 278 plejehjemsbeboere og 150 beboere i botilbud.

Enkelte medarbejdere har dog måtte sygemelde sig på grund af coronavirus, fortæller Helle Hagemann Olsen.

- Men de er heldigvis ikke nået frem på arbejde, inden de er blevet syge, så de har ikke nået at smitte beboere, fastslår hun.