Kommunaldirektør Ole Jacobsen forlader Frederikssund Kommune efter 13 år for at tiltræde et job som administrerende direktør i Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB). Foto: Allan Nørregaard

Kommunaldirektør stopper efter 13 år

- Det har været en fantastisk rejse at være med i Frederikssund Kommune helt tilbage fra kommunesammenlægningen i 2006. Jeg har altid fundet stor inspiration i at arbejde for fælleskabet i Frederikssund Kommune, men efter 13 år var det tid til nye udfordringer for mig. Da stillingen som administrerende direktør i DAB dukkede op som en mulighed, var jeg nødt til at række ud efter den. Det bliver med vemod, at jeg kommer til at sige farvel, men også med en forventningens glæde om at lære en ny sektor bedre at kende, siger Ole Jacobsen om sit jobskifte på kommunens hjemmeside.