Lørdag den 24. og søndag den 25. august er der Fåredage på Vikingepladsen på Kalvøen, hvor der er mulighed for at klappe lam eller gøre et godt køb i en af de mange boder. Foto: Kenn Thomsen

Kom til fåredag på Vikingepladsen

Der vil som altid være udstilling af de forskellige fåreracer, et stort trækplaster for især børn, der kan få muligheden for at klappe et lam. Men det er også et godt sted at tage forbi, hvis man overvejer at blive fåreavler og er interesseret i at høre mere om de forskellige racer.