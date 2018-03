Søndag den 4. marts klokken 10-15 er det muligt at komme ind bag hegnet til byggepladsen ved Marbæk i Frederikssund, hvor Kronprinsesse Marys Bro er i fuld gang med at blive bygget. Foto: Maj-Britt Holm

Kom ind på brobyggepladsen

Frederikssund - 02. marts 2018 kl. 15:25 Af Tanja Straagaard jensen

Søndag den 4. marts åbner Fjordforbindelsen Frederikssund og projektet entreprenør RBAI hegnet til byggepladsen ved Marbæk, hvor alle er velkomne til at træde ind og komme helt tæt på byggeriet af den kommende Kronprinsesse Marys Bro, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Har man lyst til at få byggegrus under skosålerne og se de store maskiner på nært hold, så er det bare med at møde op på byggepladsen mellem klokken 10-15, hvor der vil være åbent.

- Vi oplever en stor interesse for projektet fra alle sider, og derfor vil vi gerne invitere alle tæt på både byggeriet, maskinerne, der bruges på byggepladsen og de kyndige specialister, der faktisk bygger broen, siger bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg og tilføjer:

- Det er en unik chance for at se et stort anlægsprojekt helt tæt på, og det er ikke sætlig tit, at der er »luft« i entreprenørens tidsplan til, at vi kan gøre noget sådant,

Arrangementet »Åben byggeplads« vil også byde på aktiviteter for børn, hvor det er muligt for dem at tegne deres eget vejskilt eller bygge en bro i papir.

Det hele foregår på Marbækvej 56 i Frederikssund, og det anbefales, at man møder op i praktisk fodtøj.