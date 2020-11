Kog vandet: Tarmbakterier i drikkevandet

Se billedserie Kog vandet, lyder opfordringen til de 96 husstande, der får vand fra Østby Vandværk på Hornsherred. Foto: Henrik Helmer Petersen

Frederikssund - 04. november 2020

96 husstande i Østby ved Skibby på Hornsherred skal koge vandet, efter der er fundet tarmbakterier i drikkevandet fra Østby Vandværk, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kog vandet i minimum et minut og i mindst en uge frem og indtil, andet er meldt ud.

Det har 96 husstande i Østby ved Skibby på Hornsherred fået besked på, efter der er fundet coliforme bakterier i drikkevandet.

Formand for vandværkets bestyrelse Bjarne Mølkjær beder områdets beboere slå koldt vand i blodet.

- Der er tale om coliforme bakterier, ikke coli-bakterier. Der er en forskel, og der er påvist et indhold af coliforme bakterier på 45 per 100 ml vand. Der må slet ikke være nogen, men normalt siger man, at der skal være flere hundrede tusinder, før det er sundhedsskadeligt.

- Bakterierne er derudover påvist ved afgangen fra vandværket, mens der i en prøve fra drikkevand ude hos en forbruger ikke har kunnet påvises nogle bakterier, forklarer Bjarne Mølkjær.

Tog det roligt Det var en rutinemæssig prøve taget den 28. oktober, der påviste de 45 coliforme bakterier per 100 ml vand. Prøvesvaret blev drøftet med Frederikssund Kommune den 30. oktober og med laboratoriet, som tager prøverne, og Østby Vandværk forstod det sådan, at forekomsten var så begrænset, at det ikke var nødvendigt med en kogeanbefaling, fortæller Østby Vandværk på sin hjemmeside.

Der blev dernæst taget en ny prøve den 30. oktober. Svaret kom dagen efter og viste et indhold af coliforme bakterier på 32 per 100 ml vand. Stadig ved vandets afgang fra vandværket, vel at mærke.

Det fik vandværket til at anskaffe en UV-anlæg, der slår bakterierne ned. Anlægget blev monteret på vandværket den 2. november, og efter en snak med Frederikssund Kommune samme dag, blev der udsendt kogeanbefaling via sms til de 96 hustande, som modtager vand fra Østby Vandværk.

Kogeanbefaling - Kogeanbefaling skal udsendes, når der er over 20 coliforme bakterier per 100 ml vand, oplyser vandværkets bestyrelsesformand.

Mens colibakterier er bakterier fra afføring, lever coliforme bakterier lidt mere naturligt - på godt og ondt i pattedyrs tarmsystemer. - De kan være sygdomsfremkaldende, gør sundhedsmyndighederne opmærksom på.

Bjarne Mølkjær ser det sådan:

- Jeg drikker stadig selv vandet uden at koge det. Men selvfølgelig skal vi bakterierne til livs. UV-anlægget klarer det i første omgang, og når vi hen over en uges tid har fået to prøver, der viser, at der ikke længere er bakterier i afgangsvandet fra vandværket, bliver opfordringen til at koge vandet, ophævet igen.

- Samtidig skal vi have fundet ud af, hvorfra bakterierne er kommet. Så vi kan eliminere årsagen. Det er ikke nok med et uv-anlæg, der dræber bakterierne. Der må slet ikke være nogen coliforme bakterier i drikkevand, fastlår Bjarne Mølkjær, der fortæller, at Østby Vandværk ikke har haft et lignende problem før