Svanholm Gods sætter køerne på græs ved Økodage søndag den 14. april klokken 12, og samme dag præsenterer storkollektivet nye bæredygtige initiativer.

Køer på græs og kalve må gå hos mor

På Svanholm Gods, der siden 1978 har været ejet af et storkollektiv, sætter de økokøerne på græs søndag den 14. april klokken 12, og samme dag præsenteres nye bæredygtige tiltag.

Svanholm vil gøre op med, at kalven fjernes fra koen kort efter fødslen. Det er et problem i forhold til dyrevelfærden og den største anke mod moderne mælkeproduktion. Overskuddet fra søndagens økodag går til en løveng ved kostalden, hvor køerne skal gå sammen med de kalve, der bliver født i løbet af foråret.

- På Svanholm vil vi vægte samlivet mellem ko og kalv, også selv om det betyder, at vi skal dele mælken med kalven. Samtidig vil vi drage nytte af de positive effekter, det har for kalven og koen, at de går sammen, i form af færre sygdomstilfælde, fortæller Kristine Dalbach, driftsleder for Svanholms mælkeproduktion, i en pressemeddelelse, hvor hun oplyser, at de arbejder for en ansvarlig produktion, der både involverer dyrkningen af foder, dyrenes livscyklus og øget inddragelse af forbrugerne.

Mælken fra Svanholms 120 Jersey-køer bliver til kvalitets-is hos Hansens Flødeis, der ligger få kilometer fra gården.

Svanholm arbejder desuden på at blive et samlingspunkt for ansvarlig produktion af fødevarer og har netop fået penge fra Underværker, der skal øremærkes udviklingen af et bæredygtigt kraftcenter på Svanholm, hvor land og by kan mødes om god mad og god madproduktion.

Svanholm har startet et samarbejde med Steno Diabetes Center og beboere fra boligområdet Tingbjerg i København, og beboerne kommer i år til Svanholm for at arbejde i marken og hjælpe med køerne samt lære om det, de gør på Svanholm, og som betaling får de sunde råvarer med hjem.

Svanholm har i flere år samarbejdet med gourmetrestauranterne Relæ, Bæst og Manfreds, der er dedikeret til økologi og ejet af Christian F. Puglisi, der også ejer gården Farm of Ideas, hvor de eksperimenterer med bæredygtig grøntsags- og mælkeproduktion og i øvrigt deler værdier med Svanholm.

Farm of Ideas er fra 2019 på Svanholm i et nyt samarbejde, der skydes i gang 14. april, og som giver mulighed for synergi mellem gastronomi og eksperimenterende ansvarlig landbrugsproduktion.

- Svanholm laver fantastiske råvarer og meget af det, vi ikke dyrker selv, køber vi hos dem. Nu kommer vi helt tæt på og vil have stort set alle vores råvarer inden for rækkevidde. Vi vil kunne bidrage til Svanholms produktion med gastronomisk indsigt og agere research og development, samtidig med, at de giver os masser igen med sparring og erfaring. Jeg elsker det her sted - og her vil vi bygge vores agro-gastronomiske Utopia, fortæller Puglisi i pressemeddelelsen.