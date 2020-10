En 35-årig mand blev i går udenfor Sillebroen i Frederikssund stukket med en kniv i balden, da han anråbte fire unge - angiveligt i færd med at stjæle den 35-åriges cykel. Foto: Henrik Helmer Petersen

Knivstikkeri ved Sillebroen

To unge mænd på henholdsvis 16 og 17 år fremstilles i dag klokken 13 i Grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

To andre unge mænd er stadig på fri fod, men politiet kender deres identitet.

De to mænd - en 17-årig ung mand fra Jægerspris og en 16-årig ung mand fra Fjenneslev på Vestsjælland, sigtes for grov vold - i form af et knivstikkeri udenfor butikscenteret Sillebroen i Frederikssund i går mandag ved 13-tiden.