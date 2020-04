Kniv fra Esbjerg var for lang i jakkelomme

En bøde er på vej til en 19-årig mand fra Esbjerg, der var passager i en bil fredag i Frederikssund. Bilen blev stoppet på Frederiksværksvej af en patrulje, og der var en så mistænkelig adfærd fra de to personer i bilen, at betjentene havde mulighed for at kropsvisitere de to personer.