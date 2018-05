Knallerttyv knaldede muligvis sig selv

- Onsdag aften bliver vi kontaktet af en portør på hospitalet i Frederikssund, som oplyser, at den 19-årige har søgt lægehjælp på hospitalet, hvor han er blevet ophidset over, at han ikke kan få det, men skal videre til Hillerød. Vi finder den stjålne knallert på Græse Strandvej, og vi mistænker den 19-årige for at have stjålet den og efterfølgende kørt galt på den, men han er ikke sigtet endnu, siger Nino Petersen.