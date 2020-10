En 39-årig knallertkører blev onsdag eftermiddag standset af politiet på Hovedgaden i Skibby, og det viste sig, at han var påvirket af hash, og at knallerten ikke var lovlig, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Thomas Olsen

Knallertkører var påvirket af hash

Her viste det sig, at knallerten ikke var lovlig, og at manden var påvirket at hash. Han blev sigtet for begge forhold og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal klarlægge hans nøjagtige påvirkningsgrad.