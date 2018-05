Klub bag roture på fjorden i 110 år

- Vi vil gerne have mere plads, så vi kan opbevare mere materiel som havkajakker, surfkajakker og coastalbåde, man kan bruge i lidt hårdere vejr. Men det kan være svært, for området er fredet og ejes af Kalvøen A/S, og kommunen lejer jorden og stiller klubhuset til rådighed for os, fortæller Leo Nøhr, formand for Frederikssund Roklub, der oplyser, at klubben pt. råder over otte inriggere, 20 kajakker, en kano og to supboards, sidstnævnte til stand up paddle.