»Klokkeren« i en knap så sukkersød version

For snart et år siden brændte dele af Notre Dame i Frankrigs hovedstad Paris. Nu opføres den ikoniske kirke i Slangerup - dog kun som kulisse, når Slangerupscenen tager fat på sin hidtidige største satsning: Musicalen »Klokkeren fra Notre Dame«, der skal opføres til november med musik af den danske komponist Sebastian.

- Vi skal prøve at skabe en stemning af 1883, så vi skal have kostumer, sminke og kulisser som på den tid, bare det at lave Notre Dame på en scene her i Slangerup bliver en stor udfordring, erkender Anders Riis, der glæder sig til at arbejde med skuespillerne.