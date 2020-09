Historiker, cand.mag. Per Nielsen, fortæller om kirkernes kulturskatte ved et foredrag i Frederikssund tirsdag den 15. september. Foto: Privat

Klogere på kirkernes kulturskatte

Foredragsholder, cand.mag. Per Nielsen, fortæller om 900 års håndværk og kunst, som er bevaret i kirkerne - nogle af de nyeste kirker er de rene kunstmuseer. Det handler om bygningerne, kirkeinventaret og kalkmalerierne. Om murværk, tømmerkonstruktioner og tag - om smedearbejde, blytækkerarbejde, malerkunst og gamle tårnure.

Ind imellem hører vi, at man overvejer at lukke en kirke eller ophøre med at afholde gudstjeneste. Hvad bliver så kulturværdiernes fremtid?