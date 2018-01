Se billedserie Frederikssund Klimaforening havde torsdag inviterer til borgermødet "Vinge tilbage på sporet" i Elværket i Frederikssund. Foto: Anders Ole Olsen

Klimaforening presser på for grønt Vinge

Frederikssund - 27. januar 2018

Der blev diskuteret mange aspekter af Vinge-sagen på torsdagens borgermøde »Vinge tilbage på sporet«, som Frederikssund Klimaforening havde inviteret til i Elværket i Frederikssund.

Foreningen havde dog et klart mål, og det var at klargøre over for forvaltningen, byrådet og borgerne, at de ønsker et bæredygtigt Vinge på trods af manglen på penge i kommunekassen.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vinge har mulighed for at blive en mønsterby, men vi skal huske de bæredygtige løsninger. Det står i mange af planerne for Vinge, så vores håb, at politikerne går videre med det, selvom der mangler penge i kassen, sagde Ida Nielsen, der er en af stifterne bag klimaforeningen.

Som et opråb blev der ved mødet derfor gennemgået de ønsker, som foreningen har til den ambitiøse by.

Foreningen ønsker at 1) kommunen tinglyser krav om Vinge som en CO2-neutral by, 2) kommunen gennemfører vedvarende energianlæg, der kan levere store energimængder til områder, 3) kommunen også stiller krav om genindvining af regnvang, 4) alt byggeri i Vinge underkastes klausuler om bæredygtighed, 5) kommunen sikrer tilstrækkelige p-pladser ved stationen, så den også bliver en attraktiv pendlerstation for beboere i Hornsherred og 6) kommunen sikrer ressourcer, så den kan følge op på, om kravene overholdes.

