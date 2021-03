Hvem fjernede det meste af Klara Jajokas indbo, som var låst inde i en container på et overvåget lagerhotel i Frederikssund? Foto: BM

Klara har mistet næsten alt: Møbler og minder forsvandt

Klara Jajoka har mistet en stor del af sit indbo fra en aflåst container på et videoovervåget lagerhotel. Men da der ikke nogle opbrudsmærker, er der ingen hjælp at hente

Forestil dig at du mister de fleste af dine ejendele. Det vil sige ikke bare det meste af inventaret til dit hjem, men også uerstattelige ejendele såsom foto-albums med billeder af børnene, fra da de var små, personlige papirer og studenterhuen med alle hilsnerne. Men at ingen kan hjælpe dig, uanset hvor du henvender dig.

Det scenarie blev i sommeren 2020 til virkelighed for Klara Jajoka fra Frederikssund. Og et halvt år senere er det også blevet særdeles dyrt for hende.

Skulle flytte Den 10. juli 2020 underskrev hun en lejekontrakt med lagerhotellet Blue Box i Frederikssund. Hun havde brug for at få opmagasineret sine ejendele i en måned, mens hun ventede på, at kunne flytte ind i sin nye lejlighed. Men da hun skulle hente sine ting i containeren, var en stor del af det væk.

Det fandt hun vel at mærke først ud af, da man åbnede den tunge, blå dør til containeren, for hængelåsen var intakt. Med andre ord var der udefra ingen synlige opbrudsmærker.

"Den 15. august er en dag jeg ikke glemmer. Min søn ringer til mig, og siger - 'Mor, har du været forbi containeren?' Jeg svarer nej. 'Har der heller ikke været andre?' spørger han."

Klara Jajoka står i sin nye lejlighed, hun glæder sig, for snart kan hun indrette det hjem, som har været pakket væk i containeren, mens hun ventede på at få nøglerne til lejligheden. Tror hun.

Nogle mandlige familiemedlemmer skal hjælpe hende med at tømme containeren, og køre tingene hjem til hendes nye adresse i Frederikssund. Hun sætter sig ud i bilen, og kører til Smedetoften, hvor Blue Box ligger.

"Det kan ikke være rigtigt, husker jeg, at jeg tænkte. Da jeg kommer derhen, kan jeg se, at en del af indholdet i containeren mangler. Jeg er i chok. Tv, møbler, flyttekasser, hvidevarer og andre ting er væk. En lampe er smadret, og ligger på gulvet, et bord er gået i stykker, et skab er blevet ridset, og et lille fotoalbum, som var faldet ud af en af kasserne, ligger på jorden."

Da Klara Jajoka har sundet sig lidt, siger hun, at ingen må røre noget. Hun ringer til politiet og fortæller, at hun har mistet sine ejendele fra et lagerhotel. Hun får at vide, at det er virksomheden, i dette tilfælde Blue Box, som skal anmelde tyveriet. Det skal senere vise sig at være forkert.

"Der var ingen tegn på indbrud, men jeg ville have, at politiet skulle komme, så de kunne bevise tyveriet til forsikringen, men det gjorde de ikke."

Klara Jajoka lukker og låser containeren igen, forinden har hun med sin mobil taget billeder af den.

'Containeren var låst' Det blev en meget lang weekend, mens hun ventede på, at det skulle blive mandag morgen.

"Jeg var der, da Blue Box åbnede klokken 8. Jeg havde min voksne søn og en ven med. Hos Blue Box bliver der lyttet, og jeg spørger, om manden, jeg taler med, ikke vil med ned og se containeren. Det gør han. Mens vi går ned mod min container, spørger jeg, om de før har oplevet noget lignende. Han siger, at de har oplevet, at folk, som har skullet hente deres ting, har opdaget, at det ikke har stået, som de havde sat det. Han fortalte også, at de også har været ude for, at nogle lejere låser containeren forkert. Men jeg var ikke i tvivl om, at min container var låst korrekt, da jeg forlod den en måned tidligere."

Klara Jajoka spørger til overvågningen. På Blue Box' hjemmeside reklameres der med, at lagerhotellet har 24 timers overvågning.

"Jeg fik at vide, at de nok skulle kigge overvågningen igennem. Da jeg nogle dage senere ringede til dem, fortalte de, at de havde anmeldt tyveriet hos politiet, som da havde fortalt dem, at jeg var blevet fejlinformeret, for det var alligevel mig, som skulle anmelde det. Det gjorde jeg så igen. Jeg gav politiet alle oplysninger, som de noterede ned. Men politiet kom aldrig,for at se containeren."

Et kapløb med tiden Klara Jajoka vidste, at man kun må gemme overvågningen i 30 dage. Så med andre ord blev hun mere og mere desperat. For som dagene gik, fornemmede hun, hvordan muligheden for at opklare tyveriet svandt ind.

"Vi gav også Blue Box navnene og registreringsnumrene på de fire biler, der tilhørte dem i min familie, som havde hjulpet mig med flytningen. Vi fik en uges gratis opbevaring, mens sagen blev undersøgt, men til sidst blev vi nødt til at køre op og tømme containeren. Og hvor vi havde kørt frem og tilbage en hel weekend, da vi skulle fylde containeren med alle mine ting, tog det os nu bare to køreture at få den tømt."

Da de var færdige, tog Klara Jajoka hen på kontoret hos Blue Box for at aflevere nøglerne og det kort, man benytter for at komme ind på området.

Samme dag fik Klara Jajoka en mail fra indehaver af Blue Box Cecilie Viuff, som beklagede situationen. I mailen stod der blandt andet, at overvågningen ikke viste noget konkluderende bevis for identifikation af tyven.

En masse huller i sagen Klara Jajoka mener, der er en masse huller i sagen, og at politiet ikke har gjort nok. Hun sendte derfor en klage, som gjorde, at sagen blev genåbnet. Alligevel holdt politiet fast i, at der ikke var grundlag for at indlede en efterforskning af anmeldelsen om indbrud. I et brev fra Nordsjællands Politi dateret til den 25. august står der, at man har lagt vægt på, at der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen ikke vurderes, at være relevante muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig gerningsmand.

I dag, flere måneder senere, bor Klara Jajoka stadig hos sine forældre. Sin nye lejlighed har hun stadig, men hun kan ikke flytte ind i den, fortæller hun.

"Jeg har ganske enkelt ikke råd til at købe ting. Jeg betaler huslejen til min nye lejlighed, men jeg mangler rigtig meget til hjemmet."

Listen, over ting Klara Jajoka har mistet, bliver længere, i takt med at hun kommer i tanke om, hvad hun havde pakket ned i containeren.

"På et tidspunkt slog det mig, - Gud ja, jeg mangler også ekstranøglen til bilen, for den lå i en kasse med papirer, der ved en fejl var kommet med i containeren. Så måtte jeg ringe til min Renault forhandler i Køge, og bestille nye nøgler. Det kostede mig 3.000 kroner."

Klara Jajoka føler sig magtesløs og uretmæssigt fanget i situationen. For der er ingen som kan hjælpe hende, hverken forsikringsselskab, politiet eller Blue Box. Hun har også kontaktet sin advokat, som fortæller, at fordi der ikke er synlige tegn på opbrudsmærker, vil hun stå meget dårligt i en eventuel retssag.

Klara Jajoka pointerer, at hun ikke ønsker at fremstå som fattig og fortabt:

"Det er jeg ikke i dag. Det har været hårdt, absolut. Og jeg har været økonomisk presset, som coronasituationen heller ikke har hjulpet på. Men jeg har heldigvis min familie og mine venner, som jeg aldrig havde klaret det uden. Og i dag handler det ikke længere om penge, men om at ret skal være ret, og at vi skal kunne have tillid til vores retssystem. Uanset hvor 'kedelig' hændelsen har været for politiet, så synes jeg ikke, de har været grundige nok."

